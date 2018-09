Thilo Wolf und sein Quartett kommen am 23. November nach Schwarzenbruck …

Am 24. Oktober ist wieder MondscheinMarkt - und zwar der Letzte in diesem Jahr. Also wieder Zeit für das Team des KulturNetzwerks Schwarzenbruck, sich mehr mit Konzerten zu beschäftigen. Und da ist es das Ziel, immer wieder musikalische Highlights in die Bürgerhalle nach Schwarzenbruck einzuladen - und uns allen wirklich tolle Musik anzubieten. Die letzten Konzerte im Frühling 2018 haben durch die neuen Bistro-Tische eine ganz besondere Atmosphäre in die Bürgerhalle gebracht - und so soll es auch in diesem Herbst weitergehen.

Am 23. November kommt ein ganz spezieller Gast in die Bürgerhalle:

Thilo Wolf mit seinem Jazz Quartett. Mit dieser Formation konzertierte er in ganz Europa - und in Crossover-Projekten auch bei vielen Klassik-Festivals. 2012 feierte Thilo Wolf sein 20-jähriges Big Band-Jubiläum, das auch im Bayerischen Fernsehen übertragen wurde. Gemeinsame Konzerte von seinem Quartett und dem (klassischen) Berliner Saxophon Ensemble, der Festival-Tournee Klassik & Jazz mit dem Windsbacher Knabenchor oder die mehrfache Zusammenarbeit mit den Nürnberger Symphoniker zeigen das breite Spektrum dieses Ausnahme-Musikers.

Seit 2007 ist Thilo Wolf regelmäßig als musikalischer Leiter bei Produktionen des Theaters Fürth tätig, als Komponist schrieb er bislang drei Musicals. Und jetzt kommt noch ein besonderer Abend zu der langen Liste der musikalischen Aktivitäten hinzu: am 23. November Auftritt in der Bürgerhalle in Schwarzenbruck. Karten gibt es wie immer an der Kasse im Schwarzenbrucker Rathaus, in der Chistophorus-Apotheke in Schwarzenbruck und per e-mail (bf.schneider@kabelmail.de). Durch die neue Bestuhlung in der Bürgerhalle sind die Karten begrenzt - also schnellstens bestellen. Das KulturNetzwerk Schwarzenbruck freut sich auf eine schöne Herbst-Winter-Frühling-Konzert-Reihe und eine ausverkaufte Bürgerhalle. Thilo Wolf übrigens auch … Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, ab 19:00 Uhr ist Einlass - und kleine Snacks und was zu Trinken gibt es natürlich auch …