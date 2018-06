Time for Folk

Am Freitag, 29. Juni, ist bei „Kultur in Brunn“ um 19.30 Uhr im Sportheim des SV Brunn wieder Folkmusic angesagt. „MistleToe & Ivy“ (Mistelzweig und Efeu) stehen für authentische, handgemachte Musik aus dem englischsprachigen Raum, die ihr Publikum ganz ohne synthetische Geräuschkulisse und technischen Firlefanz in die Stimmung gefühlvoller Balladen oder mitreißender Klassiker entführt. Und zwar mit sensiblen Arrangements, mehrstimmigem Gesang und einer Vielzahl akustischer Instrumente wie Gitarre, Mandoline, irische Bouzuki, Dobro, Whistles, Bodhran, Banjo und Harp.Musikalisch blieb die Band ihrem Stil immer treu mit Songs von Simon & Garfunkel, John Denver, Gordon Lightfoot und den Dubliners, aber auch mit wunderschönen, eher unbekannten Songs eines Tim O’Brien oder Dougie Maclean.Kartenreservierungen bei Reinhard Figel unter Tel. 0151 22900120 oder per E-Mail figel1947@t-online.de.