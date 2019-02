Vernissage in der Galerie Pfaff in Schwarzenbruck am 14. Februar

Die Galerie Pfaff in Schwarzenbruck glänzt immer wieder durch ganz besondere Ausstellungen von ganz besonderen Künstlern, die sonst in unserer Region nicht zu sehen sein würden. So auch jetzt wieder: am 14. Februar ist es soweit: Jürgen Pfaff und sein Team laden ein zur Vernissage DUETT MIT FARBEN. Jürgen Elsner ist einer der beiden Künstler, dessen Bilder die Unendlichkeit der Farben und Formen wie in der Natur in den Vordergrund stellen. Die Buntheit und Fröhlichkeit der neuen Arbeiten soll Freude bereiten und anregen genau hinzusehen und zu entdecken. Entdecken, was der Zufall für großartige Gebilde schafft. Der zweite ausstellende Künstler ist Kirk Sora, dessen Arbeiten sich laufend weiter entwickeln, dessen Bilder immer ausgefeilter, authentischer und präziser werden und geworden sind: Seine Fotos sind mit Sonnenlicht gemalte Träume - gemacht, um die Geschichten, die ihm das Licht erzählt, mit der Welt zu teilen.

Die Vernissage startet um 19:00 Uhr in dem wunderbaren Ambiente der Galerie, die Künstler werden anwesend sein und freuen sich wie Jürgen Pfaff und das KulturNetzwerk Schwarzenbruck auf viele viele Gäste in der Galerie Pfaff, Zum Schwarzachtal 3a in Schwarzenbruck. Die Ausstellung ist bis zum 24. März 2019 zu den Öffnungszeiten der Galerie oder nach Terminvereinbarung (09128 922122) zu sehen.