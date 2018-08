Vollmond mit Sand und Meer und Dr. Slide: der MondscheinMarkt am 26. August

Der 47ste! aller MondscheinMärkte am 26. August ist ganz dem Sommer und mehr Meer gewidmet. Es wird eine blaue Nacht am Plärrer in Schwarzenbruck. Urlaub am Strand. Urlaub am Sand. Urlaub mit Drink. Urlaub mit blauem Meer und Urlaub mit dem Blues. Denn musikalisch wird diese Blaueste aller Nächte in Schwarzenbruck mit Super-Blues untermalt: Dr. Slide live! Dr. Slide & Florian Escherlor, das sind zwei gestandene Musiker aus zwei Generationen, gemeinsam auf einer Bühne. Ganz großes Kino. Dr. Slide wanderte bereits in jungen Jahren in die USA aus und tourte mit Legenden wie John Lee Hooker, Johnny Winter und Bo Diddley. Auf dem MondscheinMarkt singt er über sein bewegtes Leben, spielt aus vollem Herzen und tiefster Seele. Mit einer Stimme so rau und ehrlich, dass jedes Wort unter die Haut geht. Und mit nichts weiter als seiner Gitarre und einem abgesägten Flaschenhals auf dem Finger. Multi-Instrumentalist Florian Escherlor erspielte sich in über 300 Konzerten einen Namen als herausragender Musiker - sein wichtigstes Werkzeug ist dabei ein besonders Unscheinbares: die Mundharmonika. 100% handgemachte Musik. Der perfekte Soundtrack für den MondscheinMarkt. Natürlich gibt es auch wieder ein Sonderprogramm für Kinder und viel gutes faires Essen und auch beim Trinken geht es fair zu: Bitte immer hinten anstehen …

Dass das gute Wetter schon bestellt ist, versteht sich von selbst. Terminkalender raus, Termin eintragen und sich freuen. Vollmond ist am Schönsten auf dem MondscheinMarkt in Schwarzenbruck. Ehrlich.