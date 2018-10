Waiting for Mel@Rock im BUNI Kultur- und Freizeittreff

Waiting for Mel live im BUNI Kultur- und Freizeittreff



Die Band steht für Blues und Rock aber auch Adaptionen von Pop- und Swingnummern finden ihren Platz im Repertoire.



Die Bandmitglieder aus dem Großraum Nürnberg spielen schwerpunktmäßig Coverversionen und sind seit rund vier Jahren als Band zusammen unterwegs. Von Jonny Lang über Paolo Nutini bis zu eigenen Interpretationen wie „Joe the Law“ – „Waiting for Mel“ prägen die Stücke auf ihre charakteristische eigene Weise.



Claus Dürr steht dabei mit seiner Gitarre für kraftvolle Riffs und ausdrucksvolle Soli, Joachim Schrätz liefert mit seinem E-Bass die solide Basis aber auch groovende Walkingbässe. Für das richtige Tempo sorgt Drummer Andreas Dürr, mal antreibend mit Bass- und Snare-Drum, mal jazzig-zurückhaltend mit den Besen. Frontfrau Melanie Söllch interpretiert die Songs mit ihrer klaren präzisen Stimme und bietet dabei eine Bandbreite von erdigem Rockgesang bis zu gefühlvollen Blues-Phrasierungen.



Das Motto lautet: "Rock für Integration!" Hier spielen junge, talentierte, regionale Nachwuchsbands im Behinderten und Nichtbehinderten Freizeittreff um das Verständnis und die Eingliederung unserer behinderten Mitmenschen zu fördern.



Hier erhalten auch Bands eine Chance, die vor ihrem ersten Auftritt stehen. In erster Linie bevorzugen wir Bands aus dem Raum Nürnberg und der Region.