Baby- und Kinderwarenbörse BRK Winkelhaid, nach Größen sortiert

Die kältere Jahreszeit kommt gewiss.

Deshalb bieten wir Ihnen am Samstag den 06. Oktober 2018 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Schule in Winkelhaid wieder gebrauchte Herbst- und Winterbekleidung für Ihre "Kleinen". Alle Artikel werden nach Art und Größe sortiert. Verkäufer sind nicht anwesend, deshalb ist es wichtig die benötigten Größen zu wissen. Ein Umtausch oder Rückgabe ist ausgeschlossen. Angeboten werden neben Herbst- und Winterbekleidung in den Grössen 50-174 auch Spielsachen, Babyzubehör, Kinderbetten, Kinderwagen, Baby-/Kinderschuhe, Kinderfahrräder - keine Umstandsmode, keine Hygeneartikel, keine Unterwäsche.Wir werden Sie wieder mit Kaffee, Kuchen und Wienerle verwöhnen.Weitere Infos zur Baby- und Kinderwarenbörse finden Sie im Internet unter www.babywarenboerse.de und am Infotelefon unter (09187) 97 40 110. Neue Verkäufer können wir derzeit nicht aufnehmen, wir arbeiten momentan die lange Warteliste ab.Die Baby- und Kinderwarenbörse findet statt im Schulhaus Winkelhaid, Penzenhofener Str. 19 / Ecke Sportparkstraße, 90610 WinkelhaidDie nächste Börse für Frühjahres- und Sommerbekleidung findet voraussichtlich am 30.03.2019 statt.