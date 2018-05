Sozialverband VdK – Ortsverband Schnaittach berichtet

Am vergangenem Wochenende fand auch heuer wieder eine harmonische Mutter-/Vatertagsfeier in der Badgaststätte Schnaittach statt.Die Vorsitzende Christina Täuber freute sich bei Ihrer Ansprache über die vielen lieben Gäste, die sich auch in diesem Jahr wieder eingefunden hatten. Trotz des schönen und warmen Frühlingswetters hatten auch heuer wieder die treuen Mitglieder den Weg zum Mai- Event des VdK-Ortsverbandes gefunden.Als Ehrengäste konnte die Vorsitzende den 2. Bürgermeister Karlheinz Lang und den Gemeinderat und Seniorenbeauftragten Siegfried Ruckriegel von der Gemeinde Schnaittach begrüßen.Als Vertreter des VdK-Kreisverbandes Lauf-Hersbruck war der 2. Vorsitzende Günther Berg mit Gattin gekommen. Sie alle brachten sich mit lustigen, aber auch ernsthaften Beiträgen ins Programm ein.Wieder einmal trug der bereits bekannte Musikus Alois Pabst aus Kirchröttenbach mit seiner Drehorgel, dem Pandonium und mit seiner Musik sowie lustigen Sketchen zum Gelingen des Nachmittags bei.Beim Wunschkonzert bekannter Lieder aus Feld und Flur sangen die Gäste begeistert mit und es kamen immer neue Wünsche aus dem Publikum.Beim Abschied erhielt jede Besucherin und jeder Besucher eine Rose als Andenken an diesen schönen Nachmittag.Text und Foto: Christina Täuber