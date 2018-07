Vollmond im Doppelpack: MondscheinMärkte im August und September

Was für ein Sommer. Es fühlt sich an wie Kalifornien - nur schöner. Und - das ist sehr wichtig zu erwähnen - in Kalifornien haben sie keine MondscheinMärkte. Also 2 : 0 für Schwarzenbruck. Spaß beiseite: es ist uns sehr ernst mit unseren MondscheinMärkten. So viel Gemeinsamkeit, so viel Unterhaltung, soviel friedliches Zusammenleben gilt es zu wahren, zu unterstützen und weiter zu entwickeln. Genau das hat sich das Organisationsteam des MondscheinMarktes von Gemeinde und KulturNetzwerk vorgenommen.

Sonntag, 26. August mit mehr Meer und Dr. Slide

So ist der 47ste! aller MondscheinMärkte am 26. August ganz dem Sommer und mehr Meer gewidmet. Es wird eine blaue Nacht am Plärrer in Schwarzenbruck. Urlaub am Strand. Urlaub am Sand. Urlaub mit Drink. Urlaub mit blauem Meer und Urlaub mit dem Blues. Denn musikalisch wird diese Blaueste aller Nächte in Schwarzenbruck mit Blues untermalt: Dr. Slide zeigt, was aus so einer Gitarre alles rauszuholen ist. Natürlich gibt es auch wieder ein Sonderprogramm für Kinder und viel gutes faires Essen und auch beim Trinken geht es fair zu: Bitte immer hinten anstehen …

Dienstag, 25. September mit Grillen und Son Latino

Kaum sind die Plakate für den August-MondscheinMarkt abgehängt, gibt es schon neue Informationen: am 25. September wartet der nächste MondscheinMarkt auf den Vollmond und auf viele Mondsüchtige. Es wird sich wieder lohnen, diesen MondscheinMarkt zu besuchen: Wir werden Grillen, was das Zeug hält. Unterstützt vom Deutschen Grillmeister 2017, der mit feinen Leckerbissen zeigen wird, was wir alles in der Grillsaison 2018 bis dato verpasst haben. Und musikalisch verlängern wir den Sommer mit der Gruppe SON LATINO. Also wieder ein MondscheinMarkt zum Küssen, zum Knuddeln und zum Geniessen. Dass das gute Wetter für die beiden Termine schon bestellt ist, versteht sich von selbst. Terminkalender raus, Termine eintragen und sich freuen. Vollmond ist am Schönsten auf dem MondscheinMarkt in Schwarzenbruck. Ehrlich.