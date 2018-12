Moderne Kalligrafie: Mit Liebe von Hand gezeichnet und geschrieben

Handlettering. Brush-Lettering. Watercolor. SpitzfederSchriften.



Gunter Kaufmann empfiehlt: Ein schönes, kleines Weihnachtsgeschenk für die Freunde der Kalligrafie-Künstler.

Am letzten Mittwoch hatten wir unseren Abendkurs an der VHS Unteres Pegnitztal. Den haben wir weihnachtlich gefeiert. Es hat allen gut gefallen. Alle anwesenden Teilnehmer haben sich sehr lobend über den Dozenten Gunter Kaufmann ausgesprochen. Vorbei mit der gewissen Unruhe wegen den gerechten Materialkosten, denn es wurden noch einmal kostbare Schreibstifte und einige schöne bunte Schreibvorlagen, sowie geeignet Übungsblätter ausgeteilt. Auch eine Schreibvorführung, diesmal mit „Feder und Tinte“ wurde mit Erklärungen ausgeführt. So kam jeder auf seine Kosten. Wir hatten einen friedlichen und harmonschen, fast meditatieven Abend erleben dürfen. Alle waren dankbar und viele wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein. Einige von Euch hatten bei der Verabschiedung sogar ein Tränchen in den Augen.Just, wie gerufen, kommt zur selben Zeit ein neuer Kalligrafiestift auf dem Markt. Mit dem haben wir im Unterricht gründlich geübt und getestet. Das wäre auch das kleine Weihnachtsgeschenk für Eure Freunde:Hier zeige ich euch ein hübsches Weihnachtskarten-Projekt mit diesen Stiften.Die Stifte eignen sich nicht nur perfekt für kreative Ideen auf weißem und schwarzem Papier, sondern auch für andere glatte Oberflächen, wie Glas, Metall oder Folie. Die Farbe ist super deckend und trocknet auch schnell. Das Set besteht aus 6 Stiften: Silber (2x), Gold, Kupfer, Metallic-Blau und Metallic-Grün – es sind sehr erdige, aber festliche Farbtöne, wie ich finde!Mal sehen, was ich sonst noch alles damit zaubern werde (Die neuen Premium Metallic-Filzstifte sind ideal für kreatives Gestalten auf hellem und dunklem Papier sowie auch auf anderen glatten Oberflächen. Na wenn mir da mal nicht genau zur richtigen Zeit, diese neuen Stifte in die Hände gefallen sind … ;-) Ich habe die Filzstifte bereits Anfang Oktober auf der Insights-X Messe in Nürnberg kennengelernt und freue mich deshalb sehr, dass ich sie jetzt auch ausführlich testen und für meine eigenen Projekte verwenden darf. Ein Projekt davon ist u. a. diese Weihnachtskarte.Herzliche Grüße Gunter Kaufmann.