Jehovas Zeugen laden zu ihrem Kongress ein

Vom 13. bis 15. Juli 2018 veranstalten Jehovas Zeugen unter dem Motto „Sei mutig!" ihren dreitägigen Kongress im Max-Morlock-Stadion (Max-Morlock-Platz 1).Beginn ist jeweils um 9.20 Uhr, das Ende am Freitag und Samstag gegen 17.00 Uhr und am Sonntag um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.In dem abwechslungsreichen Programm, das aus Kurzvorträgen, Interviews, Videoclips und einem biblischen Spielfilm besteht, wird den Besuchern anhand der Bibel gezeigt, wie man schwierige Lebenssituationen und Schicksalsschläge meistern kann ohne den Mut zu verlieren. Jeder ist herzlich eingeladen, seine Bibel mitzubringen.Ein Highlight bildet am Sonntag Nachmittag der biblische Spielfilm „Jona - eine Geschichte über Mut und Mitgefühl“. Der Film lässt deutlich werden, wie Mut und Mitgefühl Jonas Leben prägten und was ihn seine Erfahrungen über Gott gelehrt haben.