Karol Sidon präsentiert »Traum von meinem Vater«

Am Sonntag, dem 17. März, präsentiert Karol Sidon sein Buch »Traum von meinem Vater«. Die Lesung findet in der Ehemaligen Synagoge in Ottensoos statt.



»Im Jahr fünfundvierzig bekam meine Mutter die Nachricht, dass es besser wäre, mit mir wegzugehen, da mir Deportation und Gaskammer drohten.« So beginnen Karol Sidons literarische Erinnerungen an seine Kindheit im Prag der Vierziger- und Fünfzigerjahre, an die Bewohner der Stadt und diejenigen, die nicht mehr zurückgekehrt sind – allen voran der Vater, der im KZ Theresienstadt umgebracht wurde. Der kleine Karol, zu diesem Zeitpunkt erst zwei Jahre alt, vermisst ihn trotzdem und deshalb ein Leben lang.



Die Lesung beginnt um 16 Uhr.



Der Eintritt beträgt 8 Euro.



Karten gibt es in der VHS Unteres Pegnitztal unter Tel. 09123/1833310, -312 oder -313 oder per Mail unter info@vhs-up.de sowie an der Tageskasse.







Ehemalige Synagoge



Dorfplatz 5



91242 Ottensoos