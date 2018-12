Im Kurs kam jede/r auf seine Kosten, Kalligrafie lernen und Aquarell malen

Am letzten Mittwoch hatten wir unseren Abendkurs an der VHS Unteres Pegnitztal.

Den haben wir weihnachtlich gefeiert. Es hat allen gut gefallen. Alle anwesenden Teilnehmer haben sich sehr lobend über den Dozenten Gunter Kaufmann ausgesprochen. Vorbei mit der gewissen Unruhe wegen den gerechten Materialkosten, denn es wurden noch einmal kostbare Schreibstifte und einige schöne bunte Schreibvorlagen, sowie geeignet Übungsblätter ausgeteilt. Ganz bestimmte, wertvolle Stifte kamen extra für diesen Kurs aus Japan, und die Lieferung hat Wochen gedauert.Auch Schreibvorführungen, diesmal, wurden erklärt, probiert und ausgeführt. So kam jeder auf seine Kosten. Wir hatten einen friedlichen und harmonschen, fast meditatieven Abend erleben dürfen, so, wie auch alle vorangegangnen Abende waren. Alle Teilnehmer waren dankbar und viele wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein. Einige von Euch hatten bei der Verabschiedung sogar ein Tränchen in den Augen.Frohe Weihnachten, allen meinen Helfern und Schülerinnen und Schülern.Von Herzen, Euer Gunter Kaufmann