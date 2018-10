Kalligrafie, Kursbeginn am Mittwoch

Am Mittwoch beginnt unser Kurs. Ich freue mich auf jeden, der/die sich angemeldet hat.Ich schicke Euch in der Anlage einen Word-Brief zur information. Wenn er sich nicht öffnen läßt, bringe ich ihn am Mitwoch mit dem Sarter-Set mit. Von dir möchte ich gerne 20,- Euro fuer Materialkosten im voraus. Danke!Herzliche GrüßeGunter KaufmannGrünthalstraße 590552 Röthenbach an der PegnitzTelefon: 0911-54 057 054E-Mail: gunter@kaufmann1.deWeb: www.kaufmann1.deVHS Unteres Pegnitztal, D52101, Kalligrafie – die Kunst des schönen SchreibensBasiskosten je Teilnehmer: 20,- € (bitte zu Beginn bezahlen)Bleistift, Radiergummi, Lineal 30 cm/Geodreieck,Zeichenbrett A3/ggf. beim Dozenten erhältlich, Malerkrepp oder Klammern zum befestigen der Schreibblätter. Anbei ein Verzeichnis der beliebtesten Pinselstift zum selber bestellen. Außerdem erhalten Sie ein Übungsheft und zum Start ein paar Pinselstifte und genügend Linienvordrucke und Übungsblätter, gedruckt auf das geeignete und vorteilhafte Papier, eine neue Preisliste für eine mögliche Sammelbestellung.Kleiner Aquarellmalkasten, Aquarellpinsel, Aquarellpapier ab 200 g/qm, Maskierflüssigkeit, Feder und Federhalter, Brushpens/Pinselstifte schwarz und farbig. Papier DCP Clairefontaine 100 g/qm oder 120 g/qm, weitere Lehrbücher und Kopien, je nach Absprache, Selbsteinkauf oder Sammelbestellung auf Vorauskasse.Natürlich gibt es noch einiges mehr, aber das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Wir besprechen das alles im Kurs.