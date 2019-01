15. Oberasbacher Repair-Café

OBERASBACH (pm/ak) - Am 2. Februar findet die 15. Ausgabe des Oberasbacher Repair-Cafés statt, wie immer von 13 bis 17 Uhr im Jugendhaus OASIS in der St- Johannes-Str. 8 in Oberasbach.



Bei der Veranstaltung des Quartiersmanagements der Diakonie Fürth in Oberasbach ist auch wieder mindestens eine Nähexpertin vor Ort. Das rund zwanzigköpfige Freiwilligen-Team um Quartiersmanagerin Renate Schwarz, Initiator Dietmar Fechner und Co-Organisator Norbert Schwarz haucht vielen defekten Schätzchen neues Leben ein, sei es ein altes Radio oder ein modernes Tablet. Tipp: Bei schweren und ungewöhnlichen Geräten sollte man am Veranstaltungstag besser kurz vorher fragen, ob sich das Herbeischleppen lohnen könnte. Nicht bearbeitet werden neuwertige Geräte, für die noch eine Garantieleistung besteht.

Das Angebot ist für die Besucher kostenlos, eine angemessene Spende ist jedoch erbeten. Weitere Radio- oder Fernsehtechniker sind im ehrenamtlichen Team gern gesehen. Damit in der Werkstatt auf Zeit ein bißchen Café-Atmosphäre aufkommt, sind immer auch begeisterte Kuchenbäckerinnen und -bäcker gesucht, die etwas Leckeres zum Repair-Café beitragen möchten.



Samstag, 2. Februar 2019, 13 bis 17 Uhr



Jugendhaus OASIS

St. Johannes-Straße 8



90522 Oberasbach



Eintritt kostenlos, um eine angemessene Spende wird gebeten.





Bei Anreise mit ÖPNV: Bus 154, 155 oder 71, Haltestelle Kreutles West. Von dort sind es rund 300 Meter Fußweg zum Jugendhaus OASIS.