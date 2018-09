OBERASBACH (pm/ak)



Symphoniekonzert

Die Jungen Fürther Streichhölzer

Am Sonntag, den 16. September 2018 um 18.00 Uhr, laden die Fürther Streichhölzer zu einem Symphoniekonzert in die St.-Johannes-Kirche Oberasbach, St.-Johannes-Straße 4 ein.ProgrammG. F. Händel: Concerto Grosso op. 6/1 G-DurR.Strauss: OboenkonzertA.Dvorak: Symphonie Nr. 8 G-DurDie Mitwirkenden:Valentin Krämer, OboeNachwuchs-, Kammer- und Symphonieorchester der Fürther StreichhölzerBernd Müller, musikalische LeitungDas Nachwuchs- und das Kammerorchester eröffnen mit dem Concerto Grosso G-Dur op. 6/1 von Georg Friedrich Händel den Konzertabend.Danach wird der junge Erlanger Oboist Valentin Krämer, der lange Zeit Solooboist bei den Fürther Streichhölzern war und sich inzwischen in der Schlussphase seines Musikstudiums befindet, im Oboenkonzert von Richard Strauss brillieren, das der Komponist auf Anregung des amerikanischen Oboisten John de Lancie schrieb, den Strauss während der amerikanischen Besatzung 1945 in Garmisch kennenlernte.Nach der Pause erklingt mit Dvoraks 8. Symphonie ein Lieblingsstück der Fürther Streichhölzer. Die Komposition trägt den Beinamen „Englische“, weil die Symphonie anfangs gerade in England großen Anklang gefunden hat und außerdem vom englischen Verlag Novello erstmals herausgegeben wurde. Die Melodien sind allerdings eher „tschechisch-folkloristisch“ und weniger englisch inspiriert. Besonders wegen ihres musikantischen und stimmungsvollen Charakters ist die Symphonie bei Jugendorchestern äußerst beliebt und bei den Fürther Streichhölzern in besten Händen.Die Leitung des Abends hat Bernd Müller, der Chefdirigent der Fürther Streichhölzer.