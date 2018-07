In Unterasbach ist vom 19. bis 23. Juli Kärwa!

Oberasbach : Kärwa |

UNTERASBACH (pm/ak) - Die Stammtischgesellschaft Unterasbach e.V. hat sich auch in diesem Jahr bei der Vorbereitung der Kärwa voll ins Zeug gelegt.

Zum Auftakt wird am Donnerstag die „Siebte“ Kärwa-Schlachtschüssel aufgetischt. Wer hier schon in die Kärwa einsteigen möchte muss sich vorher angemeldet haben.Am Freitag beginnt dann mit dem Einmarsch der Kärwaboum und -madli die Kärwa für alle. Auch die Kärwafrägger sind hier mit dabei. Der Bieranstich durch die Erste Bürgermeisterin Birgit Huber muss natürlich musikalisch begleitet werden. Das übernehmen „Die Stodlrocker“, eine junge Volksmusik Cover-Band die sich in der Region schon einen Namen gemacht hat.Der Samstag beginnt mit dem Aufstellen der beiden Kärwabäume, ein kleiner für die Frägger und ein großer für die Profis. Dog Stone Tired wird im Festzelt für die richtige Stimmung sorgen und als Highlight darf man sich auf den Auftritt der Formation „Dance Fever“ des TSV Altenberg freuen.Der Frühschoppen am Kirchweihsonntag ist ein Pflichttermin. Die musikalische Begleitung kommt von der „Yukon River Band“. Ab 14 Uhr ist beim großen Kirchweihumzug dann alles auf der Straße und an der Strecke durch ganz Unterasbach, bis es um 16 Uhr im Festzelt weitergeht. Roland, der Chef der Moonlights, bringt mit seinem Special Guest „Loui“ Götz die Frauenherzen zum schmelzen.Das Programm des letzten Kirchweihtages spannt den Bogen vom Tag der Kindergärten über den Mittagstisch der Stadt Oberasbach und der Oberasbacher Gewerbe zum Seniorennachmittag. Der Abend gehört den Stars der Unterasbacher Kärwa - den Moonlights. Mit einer knapp 40jährigen Historie sind sie eine Institution und von der Kärwa nicht mehr wegzudenken.