„Legendärer“ Kinderfasching - Am 5. März in der Jahnturnhalle Oberasbach

OBERASBACH (pm/ak) - Die Stammtischgesellschaft Unterasbach e.V. lädt zu ihrem traditionellen Kinderfasching in die Jahnturnhalle nach Oberasbach, Jahnstrasse (Hans-Reif-Sportzentrum) ein.

Die seit Jahrzehnten bei Jung und Alt beliebte und über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Event ist eine feste Größe im Terminkalender aller Mamas und Papas mit ihren Kindern. Für die musikalische Umrahmung sorgt wie immer der Chef der Moonlights „Roland an der Orgel“ höchstpersönlich.Neben Auftritten der Tanzgruppen von Blau-Rot Unterasbach und des TSV Altenberg sorgt das eingespielte Animationsteam um dem 1. Vuurstand Harald Patzelt wieder für eine ausgelassene Stimmung in der Halle.Zudem wollen Unmengen von Süßigkeiten geworfen werden und unzählige Stofftiere warten auf ihre neuen Besitzer – Kinderherz was willst du mehr.Um das leibliche Wohl kümmern sich in altbewährter Weise der 2. Vuurstand Karl Brückner und die vielen Helferinnen und Helfer der Küchencrew der Stammtischgesellschaft Unterasbach.Der Einlass ist ab 13:30 Uhr und die „Gaudi“ beginnt ab 14:00 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 3,50€, wobei die Kleinsten natürlich freien Eintritt haben.