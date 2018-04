Großzügige Spende der Manfred-Roth-Stiftung – 10.000 Euro für „PFAD für Kinder“

Oberasbach : Ponyhof |

Oberasbach-Rehdorf (tom) - Klaus J. Teichmann, Stiftungsrat der Manfred-Roth-Stiftung überraschte die beiden Vorsitzenden des Vereins PFAD für Kinder mit einem Scheck in Höhe von 10.000 Euro.

Im Sinne von Manfred Roth setzt die nach ihm benannte Stiftung ihre Arbeit konsequent fort. Seit dem Tod des 2010 verstorbenen Fürther Unternehmers und NORMA-Gründers ist bereits eine Vielzahl an Spenden an soziale, kulturelle, bildungsfördernde und wissenschaftliche Einrichtungen geflossen.Dieses Mal kommt die Spende dem gemeinnützigen Verein PFAD für Kinder zugute. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Pflege- und Adoptivfamilien in der Region Nürnberg, Fürth und Umgebung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern zu helfen, die aus den unterschiedlichsten Gründen – zeitweise oder auf Dauer – nicht bei ihren Eltern sein können.Die Spende in Höhe von 10.000 Euro soll einerseits in die Fortbildung der Adoptiveltern fließen, die vor allem bei verhaltensauffälligen Kindern vor zum Teil großen und schwierigen Aufgaben stehen, zum anderen sollen mit dem Geld Freizeitmöglichkeiten für die Kinder finanziert werden. Ein weiterer Einsatzbereich für das Geld ist die Reittherapie, bei der die zum Teil schwer traumatisierten Kinder, unterstützt von einer heilpädagogischen Betreuerin, ihre tief im Inneren verborgenen Probleme und Ängste aufarbeiten können.