Oberasbach hat ein neues Christkind - Dana Schwarz freut sich auf ihre Amtszeit

OBERASBACH (pm/ak) - Nun ist es offiziell, Dana Schwarz, 17 Jahre und gebürtige Oberasbacherin ist das neue Christkind der Stadt Oberasbach. Sie geht in die 11. Klasse, des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Oberasbach.

Ihre größte Leidenschaft ist das tanzen, auch Klavier spielt Dana in ihrer Freizeit liebend gerne. Des Weiteren hat das neue Christkind bereits in der Vergangenheit bei dem ein oder anderen Krippenspiel mitgewirkt. Außerdem widmet sie sich noch verschiedenen Ehrenämtern, wie z.B. als Tutorin der 6. Klassen im Gymnasium oder der Arbeit im Asylbewerberheim Zirndorf.Auf die Frage warum sie nun das Oberasbacher Christkind werden möchte, antwortete Dana prompt. „Weil ich den Kontakt mit Menschen jeder Altersgruppe liebe und ganz klar der größte Weihnachtsfan überhaupt bin!“ Dana wird mit Sicherheit in den nächsten 2 Jahren allen Oberasbacher Bürgerinnen und Bürgern ein Leuchten in die Augen zaubern.Das Christkind ist nicht nur live am Oberasbacher Weihnachtsmarkt, der vom 08.-09.Dezember stattfindet zu sehen, sondern kann auch zu Weihnachtsfeiern in öffentlichen Einrichtungen, bei Vereinen oder für private Feiern engagiert werden.Die Buchung läuft über das Kulturamt der Stadt Oberasbach, unter 0911-9691 118 oder kulturamt@oberasbach.de.