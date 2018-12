Wohnzimmer der Stadt eingeweiht - Neugestaltung des Rathausplatzes beendet

Oberasbach : Rathaus |

OBERASBACH - (pm/ak) Anfang Dezember wurde der neue Oberasbacher Multifunktionsplatz am Rathaus für Parken und Events bei einem kleinen Festakt mit zahlreichen Gästen eingeweiht.

Sie ließen etwa 200 Luftballons mit guten Wünschen für das neue „Wohnzimmer“ der Stadt in den Himmel steigen und feierten anschließend auf dem zweitägigen Weihnachtsmarkt, der ersten Großveranstaltung auf dem neuen Rathausplatz. Zusammen mit der darunter liegenden Tiefgarage und den zusätzlichen Längsparkbuchten an der Vorderen Hochstraße gibt es jetzt 156 kostenlose Parkplätze im neugestalteten Zentrum. Nach dem Abbau der Weihnachtsmarktbuden und der Anlieferung des mobilen Grüns ist der Rathausplatz ab 19. Dezember zum Parken freigegeben. Wie auch in der Tiefgarage fallen hier keine Kosten an, allerdings gibt es auf dem Platz eine Parkzeitbegrenzung von zwei Stunden (werktags von 8 bis 19 Uhr).„Ganz Oberasbach atmet auf, dass dieses Mammutprojekt nach rund zwei Jahren Bauzeit nun vollbracht ist. Eigentlich sind es mit Bau der neuen Tiefgarage, Bau des Rathausplatzes und der Umgestaltung der Vorderen Hochstraße auch drei Projekte in einem“, so Erste Bürgermeisterin Birgit Huber in ihrer Ansprache. „Jetzt freuen wir uns über einen funktionalen Festplatz und insgesamt 156 öffentliche und kostenlose Parkplätze, wo vorher nur 77 waren. Ich wünsche mir, dass sich dieser Rathausplatz zu einer echten Neuen Mitte entwickelt, wo sich alle wohlfühlen und gerne aufhalten – wie in einem Wohnzimmer. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam hier auf diesem Platz noch unzählige schöne Veranstaltungen erleben können und tolle Feste miteinander feiern - das nächste wird übrigens unser Stadt- und Bürgerfest sein, mit dem wir nächsten April 25 Jahre Stadterhebung begehen“, erläuterte Huber.