„Zuhören, erinnern, erzählen - alles über Handarbeit“

Oberasbach : Rathaus |

OBERASBACH (pm/ak) - Zuhören, Erinnern, Erzählen: Darum geht es am 17. Juni auch bei der neunten Ausgabe des Oberasbacher Erzählcafés ab 15 Uhr im Bürger-Info-Treff B-I-T am Rathaus.



Das Thema ist diesmal „Sticken, Stricken, Häkeln – alles über Handarbeit“. Das Erzählcafé ist eine Veranstaltungsreihe des Quartiersmanagements der Diakonie Fürth in Oberasbach, organisiert wird es von Luise Ludwig und Inge Pfadenhauer. Der Eintritt ist frei, eine angemessene Spende für Kaffee und Kuchen wird erbeten. Gerne können die Gäste eigene Bilder oder Gegenstände mit Erinnerungswert mitbringen, die zum Thema passen und die die Konversation anregen. Selbstgebackenen Kuchen sind im Bürger-Info-Treff, neben der Post Am Rathaus 2-4 in Oberasbach, auch immer willkommen.Ein Erzählcafé ist ein Ort, an dem Frauen und Männer, die auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken können, ihre Erinnerungen und Erfahrungen in geselliger Atmosphäre mit anderen Menschen aller Altersgruppen teilen. Und das zu vorher festgelegten Themen. So entstehen „Räume“ des Erzählens, des Zuhörens, der Begegnung und Gemeinschaft.