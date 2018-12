Adventsmarkt im Fränkische-Schweiz-Museum Tüchersfeld

Im Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld gibt es einen der schönsten Adventsmärkte der Region

TÜCHERSFELD (pm/rr) - Der letzte Höhepunkt im Jahresprogramm des Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld ist der Adventsmarkt am 8. und 9. Dezember. Vorweihnachtliche Stimmung erfüllt dann den Hof und die Museumsräume in den Fachwerksgebäuden, welche die Kunsthandwerker jeweils zwischen 13.00 und 17.00 Uhr zu einem der wohl schönsten Adventsmärkte der Region verwandeln.In beschaulicher Atmosphäre lassen sich hier bequem, abseits von Hektik und Stress, Schmuck, Holzarbeiten, Weihnachtsdeko und vieles andere mehr entdecken und für die weihnachtliche Bescherung erwerben. Die vielfältigen Produkte eignen sich nicht nur zum Schmücken der eigenen vier Wände, sie sind auch bestens geeignet als Geschenke für Familienangehörige, Freunde und Bekannte.Die Mitarbeiter des Kameramuseums aus Plech digitalisieren an beiden Tagen zu sehr günstigen Konditionen in Tüchersfeld alte Super8-Filme. Wer also an Weihnachten in diesem Jahr einmal in Erinnerungen schwelgen will, kann seine alten Filmrollen im Fränkische-Schweiz-Museum auf DVD überspielen lassen.Glühwein und Lebkuchen, aber auch Süßigkeiten, Bratwürste und andere Schmankerl garantieren das leibliche Wohlbefinden für alle, die von nah und fern nach Tüchersfeld kommen. Für die kleinen Museumsbesucher schaut an beiden Tagen der Weihnachtsengel höchstpersönlich vorbei. Natürlich ist auch für musikalische Umrahmung gesorgt.An beiden Tagen ist der Eintritt ins Museum frei.Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld, 91278 Pottenstein, Tel. 09242/1640, www.fsmt.de