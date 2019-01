Aus den Tiefen der russischen Seele - Don Kosaken in Hirschaid

HIRSCHAID (pm/rr) – Am Sonntag, 20. Januar um 19.00 Uhr gastiert der

Don Kosaken Chor Serge Jaroff in der Katholischen Pfarrkirche St. Vitus in Hirschaid, Kirchplatz 1.

Das Konzert wurde ermöglicht durch eine enge Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Hirschaid.Das Repertoire des Chores reicht von den festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche über die immer wieder begehrten Volksweisen bis hin zu großen, klassischen Komponisten. In Memoriam Serge Jaroff, der seine Don Kosaken einst zu Weltruhm führte.