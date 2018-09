Ausstellung über Entstehung der Marktgemeinde Heiligenstadt eröffnet

40 Jahre Gemeindegebietsreform in Heiligenstadt



REGION (pm/nf) - Gestern (20. September 2018) wurde die Ausstellung zu 40 Jahren Gemeindegebietsreform in der Marktgemeinde Heiligenstadt i.OFr. im Rathaus eröffnet. Bürgermeister Krämer bedankte sich im Beisein früherer und aktueller Marktgemeinderäte beim ehemaligem Marktgemeinderat Hans Dorsch für Konzeption und Umsetzung der Ausstellung.

Fotos aller Ortsteile zeigen in der Ausstellung, wie sich die Marktgemeinde gefunden hat – und was aus ihr geworden ist. Am Beispiel des damals größten und kleinsten Gemeindeteils (Heiligenstadt/Lindach) wird der zeitliche Ablauf detailliert dargestellt: „Um alles aufzuzeigen, was sich in den letzten 40 Jahren auf unserem 77 Quadratkilometer großen Gemeindegebiet und 24 Ortsteilen getan hat, bräuchten wir mindestens den ganzen Marktplatz“, erklärte Bürgermeister Helmut Krämer. Als Beispiel für die positive Entwicklung der Marktgemeinde führte er die Tourismusentwicklung von 1971 (22.000 Übernachtungen) im Vergleich zu 2017 (65.000 Übernachtungen) an.Zum Abschluss erzählte Hans Dorsch den geladenen Gästen, wie es zur Gemeindegebietsreform kam und wie sich die neue Gemeinde nach dem Zusammenschluss unter Altbürgermeister Johann Daum entwickelte.Die Ausstellung können Interessierte bis 12. Oktober, Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 16.45 Uhr besuchen. Am Samstag, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, hat die Ausstellung von 11 Uhr bis 18 Uhr bzw. 10.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.