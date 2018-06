Über 40 Chöre laden zu einer Nacht unter dem Titel "BAMBERG ganz CHOR" ein. Um 14 Uhr werden im Spiegelsaal die Kinder- und Jugendchöre beginnen. Ab 19 Uhr beginnt dann das richtige Feuerwerk der Chormusik. An fünf verschiedenen Orten, Hörsaal U2 der Universität Bamberg, die Institutskirche der Maria Ward Schwestern, im Spiegelsaal der Harmoniesäle, der Pfarrkirche St. Martin und in der neuen Aula des Maria-Ward-Gymnasiums treten die unterschiedlichsten Chöre aus Franken auf (siehe Bilder). Die Aufführungsorte sind so gewählt, dass sie nicht mehr als 5 Minuten auseinander liegen. Man kann sich also sein eigenes Konzertprogramm zusammenstellen.

Auf Ihr Kommen freuen sich die aktiven Chöre!