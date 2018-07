„Best of Klezmer“ in der Sophienhöhle

AHORNTAL (pm/rr) – Die Klezmerband Mesinke gibt am am Freitag, 20. Juli um 20.00 Uhr einen ausgefallenen Klezmer-Abend in der Sophienhöhle.

Die Gruppe feierte 2016 ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Mehr als 300 Konzerte haben die Schwaben seit der Gründung 1991 gegeben. Anlässlich des Jubiläums gibt die Band ein Best-of-Programm aus ihren bis dato fünf erschienenen CDs. Darunter finden sich mitreißende Bulgars und Frejlechs aus Moldawien genauso wie zeitgenössische jiddische Lieder aus der New Yorker Klezmerszene.Spezialisiert sind die Nordschwaben im Vergleich zu anderen Ensembles, die nur Instrumentalmusik spielen, vor allem auf jiddische Lieder. Mit Klarinette, Sax, Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug haben die Musiker traditionelle Stücke modern bearbeitet und bringen so eine mitreißende Mischung aus Folk, Jazz und Klassik auf die Bühne.