Fränkische Schweiz wird zum Volksmusikmekka

31. Oberfränkisches Volksmusikfest am 9. September in Pottenstein

POTTENSTEIN (pm/rr) – Wenn der Bezirk Oberfranken gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik am Sonntag, 9. September zum Oberfränkischen Volksmusikfest nach Pottenstein einlädt, dürfen sich die Besucher bei freiem Eintritt auf ein großes musikalisches Volksfest freuen.Ganz Pottenstein wird mit fränkischer Volksmusik erfüllt sein, wenn verschiedene Volksmusikgruppen auf den Straßen, in den Biergärten und auf den verschiedenen Plätzen im Stadtkern musizieren.Das Oberfränkische Volksmusikfest, das gemeinsam vom Bezirk Oberfranken mit der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Bezirk Oberfranken e.V. ausgerichtet wird, hat Tradition. Am Sonntag, 9. September findet es bereits zum 31. Mal statt.Diesmal werden zahlreiche Volksmusikgruppen die Fränkische Schweiz in ein Mekka für Volksmusikfreunde verwandeln. „Die unterschiedlichsten Varianten der fränkischen Volksmusik werden in Pottenstein zu hören sein: Vom Quetschen-Rock bis hin zur Saitenmusik. Für jeden wird etwas dabei sein“, verspricht der Vorsitzende der ARGE Volksmusik, Bertram Popp.Zum Auftakt des 31. Oberfränkischen Volksmusikfestes werden um 13.30 Uhr die teilnehmenden Volksmusikgruppen kurz vorgestellt, ehe sich diese in die Hauptstraße, die Biergärten am Stadtgraben, in das Bürgerhaus, die katholische Kirche oder das Seniorenheim verteilen. „Wir dürfen uns auch in diesem Jahr auf eine ungeheure musikalische Vielfalt freuen. Das Volksmusikfest verdeutlicht einmal mehr, wie modern Volksmusik in Oberfranken sein kann“, blickt Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler mit großer Vorfreude auf die Veranstaltung.Bis in die Abendstunden sind alle Volksmusik- und Volkstanzfreunde dazu aufgerufen, aktiv am Geschehen teilzunehmen. „Auch in diesem Jahr sind alle Besucher eingeladen, kräftig mitzusingen, zu klatschen oder in den Wirthäusern und Straßen zu tanzen“, freut sich Bertram Popp auf eine rege Beteiligung.Der Eintritt zum 31. Oberfränkischen Volksmusikfest ist frei.