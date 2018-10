Gregorianische Gesänge zu Allerheiligen

Höhlenkonzert mit Gregorianika

AHORNTAL (pm/rr) – Am Mittwoch 1. November liegt mystische Stimmung in der Luft, wenn das Vokal-Ensemble Gregorianika mit einem Doppelkonzert um 17.00 Uhr und um 19.30 Uhr zu Allerheiligen in der Sophienhöhle gastiert.Der Männerchor aus der Ukraine präsentiert die „Signum - Tour 2018“ und schlägt eine Brücke zwischen Mittelalter und Moderne.Neben den atemberaubenden Stimmen wird auch der typisch meditative Charakter der Gregorianik nicht zu kurz kommen.Die Konzertgäste erwartet in dem 90-minütigen Programm neben den „Klassikern“ – wie Ameno und Mönchsgebet – eine Sammlung ihrer bekanntesten Eigenkompositionen.Dazu hält der Chor noch einige ungehörte Überraschungen für seine Fans bereit.Als erster gregorianischer A Cappella Chor hat Gregorianika wesentlich zu der Popularität und Wiederbelebung dieses speziellen Genres beigetragen.