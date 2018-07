Jazz- und Swing-Abend am Baumwipfepfad Steigerwald

An diesem Abend erwartet Sie schöne Live Jazz und Swing Musik gespielt von der Bigband „Justswing“. Natürlich ist wieder für das leibliche Wohl gesorgt und so lässt sich ein rund um schönes Event in herrlicher Waldkulisse erleben. Kosten 12€/Erwachsener und 9€/Kind inklusive Eintritt zum Pfad. Wir wünschen viel Spaß!