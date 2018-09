Jochen Kohler fährt die 1. Norisring Classic Rallye mit

REGION (mask) - Topfit präsentiert sich CSU-Landtagskandidat Jochen Kohler nach seiner Reha!

Kohler (hat Multiple Sklerose) fuhr als Copilot die erste Ausgabe der ,,Norisring Classic Rallye" von Uwe Wiessmath (,,Altmühltal Classic Sprint") mit. Mit Fahrer Peter Maskow erreichte er nach knapp 400 Kilometern und mehreren Wertungsprüfungen an zwei Tagen das Ziel auf Rang 30 – bei 51 Teilnehmern. ,,Nicht schlecht dafür, dass wir so etwas vorher noch nie gemacht haben", so Kohler erfreut. Das Duo trat in einem Porsche 924 von 1976 an.