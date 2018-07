Landtechniktreffen im Bauernmuseum Bamberger Land

FRENSDORF (pm/rr) - Am Sonntag, 8. Juli ,ist das Bauernmuseum Bamberger Land von 10.00 bis 18.00 Uhr bereits zum zweiten Mal Treffpunkt für Liebhaber historischer Landmaschinen.



Nach der offiziellen Eröffnung durch Landrat Johann Kalb um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz des Bauernmuseums startet ein Korso von Traktoren und Oldtimern durch den Ortskern von Frensdorf, entlang der Neubaugebiete bis hinter das Bauernmuseum.Ab 10.00 Uhr treffen legendäre Traktoren mit klangvollen Namen wie Lanz, Porsche, Hanomag, Fendt oder Ford in Frensdorf ein und können auf dem Parkplatz des Bauernmuseums bestaunt werden.Auch aufwändig restaurierte Autos und Motorräder, die von ihren Besitzern an diesem Tag stolz präsentiert werden, lassen die Herzen von Oldtimerfans höher schlagen. In der Museumsscheune präsentieren die Mitglieder des NSU-Clubs Burgebrach e. V. ihre liebevoll gepflegten Schätze.Das Bauernmuseum selbst zeigt seine Traktoren der Firmen Lanz, Hanomag und Deutz aus den 1940er und 50er Jahren, einen selbstfahrenden Grasmäher von 1930 und weitere Raritäten.Eine besondere Attraktion sind die frühen Standmotoren, die ab 1900 den Antrieb der Maschinen in Landwirtschaft und Handwerk übernahmen. Das Bauernmuseum besitzt hier ein besonderes Schmuckstück, sorgfältig restauriert von Werner Böhnlein, einem Mitglied des Fördervereins des Bauernmuseums.Die Besucherinnen und Besucher können sich entführen lassen in die vergangenen Zeiten der Agrartechnik und Fahrzeuge bestaunen, die heute Kultstatus besitzen.Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt: Die Ehrenamtlichen des DJK Stappenbach bewirten auch in diesem Jahr mit leckeren Spezialitäten und Getränken. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro, wobei 3 Euro davon als Gutschein für Essen und Getränke eingelöst werden können.