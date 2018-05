Marktredwitz – Am 13. Mai geht Mundartkabarettist Toni Lauerer um 18.00 Uhr in der Stadthalle Marktredwitz auf Deppensuche im Alltag. Denn man begegnet ihnen quasi jederzeit und überall: im Kaufhaus, im Straßenverkehr, im Amt, in der Politik, im Wirtshaus und sogar im Internet. Aber ein Depp muß nicht zwangsläufig böse oder dumm sein und so berichtet Toni Lauerer auf seine gewohnt humorvolle und treffsichere Art von seinen Erfahrungen mit „Lauter Deppen!“, um am Ende zu der Erkenntnis zu gelangen, vielleicht selbst einer zu sein!

Karten gibt es noch bei allen üblichen Verkaufsstellen wie u.a. Frankenpost, Buchhandlung Kohler oder Touristinfo Marktredwitz oder Wunsiedel und weitere. Karten per Post und alle Infos per Telefon unter 09422 805040 oder auf www.agentur-showtime.de