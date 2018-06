Verbrecherjagd auf der Burg

AHORNTAL (pm/rr) – Am Freitag, 15. Juni wird um 19.00 Uhr im Prunksaal der Burg Rabenstein ein Abend mit feinstem Kulinartheater geboten.

Beim Murder Mystery Dinner „Murder for fun“ können die Besucher im historischen Ambiente der Burg auf genussvolle Weise ihr Talent zum Kriminologen unter Beweis stellen. Sie gehen mit Miss Sophie und Butler James, bekannt aus „Dinner for One“, an Miss Sophies 35. Geburtstag auf Verbrecherjagd.Während eines exquisiten 4-Gänge-Menüs inszenieren die Schauspieler von Greene Entertainment im historischen Ambiente der Burg eine Mordgeschichte, bei der die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit ebenso verwischt werden wie die zwischen Schauspielern und Publikum.Mehr Informationen im Internet unter www.greene-entertainment.com