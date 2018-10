6,8 Millionen Euro für Schulen

REGION (pm/rr) – Nach einer erfolgreichen Bewerbung bekommt der Landkreis Bamberg 6.813.000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) für die Sanierung von Schulgebäuden.

Zuschuss für zwei Realschulen

Auch zwei Grundschulen sind dabei

Mit dem Programm sollen beispielsweise energetische Sanierungsmaßnahmen oder bauliche Verbesserungen zum Barriereabbau gefördert werden. „Die KIP-S-Fördergelder tun unserem Landkreis richtig gut. Ich freue mich, dass insgesamt sieben Schulen Unterstützung erfahren“, freut sich Landrat Johann Kalb über die guten Nachrichten.Der Landkreis Bamberg erhält für bauliche Maßnahmen an zwei seiner Realschulen einen finanziellen Zuschuss. Der Neubau der Zweifachsporthalle an der Realschule Scheßlitz soll mit 1.818.800 Euro, die Sanierung des Allwetterplatzes des Schulzentrums Scheßlitz mit 184.800 Euro sowie die Errichtung einer Zweifachsporthalle und der Neubau der Freisportanlagen an der Realschule Hirschaid mit 4.141.100 Euro gefördert werden.Darüber hinaus stehen dem Zweckverband Gymnasien zur Erneuerung der Zaunanlage des Franz-Ludwig-Gymnasiums 218.700 Euro zur Verfügung.Auch zwei Grundschulen im Landkreis Bamberg werden im Rahmen des Förderprogramms berücksichtigt: Die Energetische Sanierung der Schulsporthalle der Grundschule Kemmern und der Austausch der Heizung der Kilian-Grundschule in Scheßlitz werden mit 202.300 Euro bzw. 247.300 Euro bezuschusst.„Die Fördergelder nehmen wir glücklich und dankbar an, in der festen Überzeugung, das Beste für unsere Kinder und für die Zukunft unserer Region zu tun“, so Landrat Johann Kalb.