Erfolgreiche Mittelschüler beim Vorlesewettbewerb

OBERFRANKEN (pm/rr) - Zum neunten Mal fand die Endrunde zum Vorlesewettbewerb in englischer Sprache für Schülerinnen und Schüler der oberfränkischen Mittelschulen in der Regierung von Oberfranken statt. Die Sieger stehen nun fest: Den 3. Platz belegte Anthony Fleischmann von der Jean-Paul-Mittelschule Wunsiedel aus dem Schulamtsbezirk Wunsiedel. Platz 2 erreichte Lara Fleischmann von der Mittelschule Hirschaid für den Schulamtsbezirk Bamberg. Als Sieger ging Mergim Aliu von der Mittelschule Küps aus dem Schulamtsbezirk Kronach hervor.

Der Wettbewerb verlief in mehreren Stufen: Zunächst ermittelten die einzelnen Schulen ihre Teilnehmer, die dann in ihrem Schulamtsbezirk erfolgreich sein mussten. In die Endrunde des Wettbewerbs bei der Regierung von Oberfranken hatten es 11 Jugendliche der 8. Jahrgangsstufe geschafft."Die hohe Lesekompetenz der Jugendlichen und die spürbare Freude am Lesen englischer Texte haben uns auch dieses Jahr beeindruckt", zeigt sich Alexander Wunsch, Referent im Sachgebiet für Grund- und Mittelschulen bei der Regierung von Oberfranken, erfreut. "Der Vorlesewettbewerb zeigt, welch qualitativ hochwertige Arbeit an den oberfränkischen Mittelschulen geleistet wird."In einem ersten Teil der Endrunde lasen die 11 Schülerinnen und Schüler selbst gewählte Texte vor. Nach einer kurzen Verschnaufpause erhielten alle Jugendlichen einen ihnen unbekannten Text. In der Bibliothek der Regierung hatten sie die Möglichkeit, sich kurz einzulesen, bevor sie dann einzeln zum Vortrag in den Saal gerufen wurden.Als Jury fungierten die Fachberaterinnen und Fachberater im Mittelschulbereich für das Fach Englisch Petra Fiedler aus Forchheim, Andrea Karl-Kremer aus Kronach und Wolfgang Hamm aus Marktredwitz.Die Sieger erhielten als Anerkennung Urkunden. Die drei Sieger konnten sich zusätzlich über wertvolle Buchpreise freuen, die vom Cornelsen-Verlag gestiftet worden waren.