Hilfe für notleidende heimische Fischarten

Besatzaktion an der Püttlach soll heimischen Fischbestand stützen.

FRÄNKISCHE SCHWEIZ (pm/rr) – Im Rahmen einer Besatzaktion unter Beteiligung von Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler und dem Pottensteiner Bürgermeister und Bezirksrat Stefan Frühbeißer wurden Ende April 5000 Bachforellenbrütlinge und einige laichreife Äschen bei Pottenstein in die Püttlach entlassen. Mit der Aktion sollen die Forellen- und Äschenbestände in der Püttlach und im damit auch im Wiesentsystem gestützt werden.„Dies ist nach wie vor alljährlich und zum Teil auch in großen Umfang notwendig, denn die Fischarten in unseren Fließgewässern sind noch immer vielen Bedrohungen ausgesetzt. Nur durch solche Aktionen wie heute sind in vielen Gewässern die Bestände auf einem ausreichenden Niveau zu halten“, verdeutlicht Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler.Der Pottensteiner Bürgermeister und Bezirksrat Stefan Frühbeißer erinnerte in seinem Grußwort am neu sanierten Püttlach-Ufer an eine Delegation aus China, die bei einer Führung ganz begeistert gewesen sei, von der Sauberkeit der hiesigen Gewässer. "Dies gilt es zu schützen und zu erhalten. Der Fischartenschutz steht dabei mit an erster Stelle", unterstrich Frühbeißer und dankte der Fischereifachberatung für die Besatzaktion.Dr. Herbert Rebhan von der Regierung von Oberfranken erinnerte an die kürzlich genehmigte Verlängerung der Allgemeinverfügung zum Kormoran, die in gutem Miteinander zwischen den Belangen des Naturschutzes und der Fischerei zu Stande gekommen sei.Paul Zweier, Vertreter des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE), ging auf die Möglichkeiten zur Vermeidung von Sendimenteinträgen in die Fließgewässer ein. Das ALE könne unter anderem durch das Projekt Boden:ständig einen Beitrag zur Vermeidung von Sendiementeinträgen leistern.Denn die heimischen Fischarten seien massiv bedroht. Schon im Fischzustandsbericht 2013 wurde aufgelistet, dass nur noch 64 der ursprünglich 79 natürlichen Fischarten in Bayern vorkommen. Drei von vier heimischen Fischarten finden sich auf der Roten Liste für bedrohte Arten, darunter die Bachforelle, Äsche, Elritze, Mühlkoppe und das Bachneunauge.In nur noch der Hälfte der Fließgewässer pflanzen sich die Leitfischarten erfolgreich fort.Die Bestände bei den wichtigsten Indikatorfischen sind im Vergleich zu den 1990er Jahren deutlich zurückgegangen: zum Beispiel ist im Wiesentsystem bei den Äschen ein Rückgang um 90 Prozent zu verzeichnen.Die Ursachen für den Rückgang in der Püttlach und im Wiesentsystem sind massive Bedrohungen, die den Fischen das Leben erschweren, zum Beispiel die fehlende bzw. eingeschränkte Durchgängigkeit an den Wasserkraftanlagen, Beutegreifer, wie der Kormoran oder auch der Fischotter aber auch die hohe Sedimentbelastung unserer Fließgewässer. Dazu kommt noch das Freizeitverhalten der Urlauber und Wochenendausflügler, zum Beispiel durch Bootsbetriebe.Die Sedimentbelastung führt dazu, dass die kieslaichenden Fischarten, zu denen auch die Bachforelle und die Äschen gehören, keine geeigneten Laichplätze mehr finden bzw. die Eier durch Feinsedimente nicht genügend Sauerstoff bekommen und ersticken. Die Fischereifachberatung des Bezirks Oberfranken hat hier in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien zu diesem Thema erstellt.Im Bereich der touristischen Nutzung der Wiesent erarbeitet die Fachberatung für Fischerei zusammen mit dem Fischereiverband und der Regierung von Oberfranken aktuell eine Regelung, die in der Zukunft eine Entlastung für die Fischbestände bringen soll. Wichtig dabei ist, neben den Schifffahrtsgenehmigungen der gewerblichen Anbieter auch den Gemeingebrauch zu behandeln.Gezielte Artenhilfsprogramme für unsere gefährdeten Fischarten sind ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der bedrohten einheimischen Fischarten. In Kooperation mit der Stadt Pottenstein, dem Fischereiverband Fränkische Schweiz e.V. und dem Bezirksfischereiverband Oberfranken soll mit dem Besatz heimischer Äschen und Bachforellen ein konkreter Beitrag zum Fischartenschutz geleistet werden.