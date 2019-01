Jetzt ganz offiziell: Breitbandbüro in Heiligenstadt ist eröffnet!

In seiner Ansprache informierte 1. Bürgermeister Helmut Krämer über den Stand der Dinge. Die Bauausschreibungen sind so gut wie in trockenen Tüchern, bald kann der Ausbau aller 24 Ortsteile beginnen. In welchem Ort mit den kostenlosen Hausanschlüssen begonnen wird, steht allerdings noch nicht fest. Wichtig ist jetzt, dass alle am schnellen Internet Interessierten den Grundstücks- und Gebäudenutzungsvertrag, der in den nächsten Tagen per Post ankommt, unterschreiben. Die Unterschrift ist nötig, damit die Baumaßnahmen auf dem jeweiligen Grundstück überhaupt stattfinden dürfen.Betreiber Johannes Bisping und Helmut Krämer sind sich sicher, dass bis 2020 alle Häuser angeschlossen sind, lückenlos. Krämer sieht die Marktgemeinde auf einem guten Weg, weil man sich rechtzeitig, klug und vorausschauend für den Weg des Glasfasers entschieden hat. Fördermittel gab es zudem vom Freistaat und vom Bund. Das ist nicht überall so. Bei einer Umfrage (Gemeindebund und TÜV Rheinland, 500 der größten Städte und Gemeinden in Deutschland) mittels Fragebogen (nur 100 haben mitgemacht) stellte sich heraus, dass lediglich etwa die Hälfte über Hochleistungsnetze mit Geschwindigkeiten über 50 MB/s verfügen. Zudem ließen viele Gemeinden beim Breitbandausbau die zur Verfügung stehenden Fördermittel ungenutzt. Der 1. Bürgermeister machte darauf aufmerksam, dass mit einem zukunftsfähigen Internetanschluss auch die Objekte an Wert gewinnen. Zudem ist es für die Unternehmen in der Marktgemeinde zwingend notwendig, dass durch die Glasfasertechnik vernünftige Wettbewerbsbedingungen herrschen.Das Breitbandbüro im Oertelhaus wurde der Betreiberfirma Bisping & Bisping und dem Planungsbüro LAN Consult von der Gemeinde unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Geöffnet ist es momentan immer mittwochs von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Über Öffnungszeiten am Abend oder am Wochenende speziell für die Berufstätigen wird gerade beraten. Im Breitbandbüro, so Helmut Krämer, können alle Fragen rund um das Thema ,,Breitband/Glasfaser“ an die Fachleute gestellt werden. Die Experten stehen den Bürgern und Gewerbetreibenden zur Verfügung. Dort können Interessierte auch Informationen über Anschlussmöglichkeiten, Wechselmodalitäten, Inhouse-Verkabelung (ansässige Elektrofimen wurden bereits geschult) sowie über Produkte und Preise bekommen.Telefonische Infos: 09123/ 9740-680E-Mail: heiligenstadt@bisping.dewww.breitband-heiligenstadt.deFacebook: BreitbandHeiligenstadtwww.bisping.deWeiterer Bericht über den Glasfaser-Ausbau in der Marktgemeinde Heiligenstadt: