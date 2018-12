Am Sonntag, den 09. Dezember 2018 um 16:30 Uhr lädt der Chor Good News aus Bad Staffelstein nach Bad Staffelstein in die Pfarrkirche St. Kilian zu einer besinnlichen Stunde mit Musik und Meditation ein!Unter Leitung von Wolfram Brüggemann werden alte und neue Adventslieder und Gospelsongs zu hören sein. Zwischen den einzelnen Chorbeiträgen werden kurze meditative Texte gelesen, die dazu beitragen die Hektik und den Stress der Vorweihnachtszeit für eine Stunde zu vergessen. Alles in allem, ein Konzert als Ruhepunkt und Besinnung auf das wesentliche der Adventszeit, die Vorbereitung auf die Geburt des Herrn.Die Sängerinnen und Sänger freuen sich, gemeinsam mit Ihnen, eine Stunde der Ruhe und Besinnung zu erleben.Nähere Informationen unter: http://www.gospelchor-goodnews.com/