Beeindruckender Bildband "Oberfrankens Trachten" wurde vorgestellt

"Die oberfränkische Tracht ist so bunt wie der Regierungsbezirk selbst", so Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler in seinem Grußwort. "Davon können sich die Leser im Bildband eindrucksvoll überzeugen. Die Kleidung sowie die Trägerinnen und Träger stehen im Mittelpunkt der Fotografien von Walther Appelt, der eigentlich aus der Industriefotografie kommt. Der Erlanger hat vor Jahren seine Liebe für die oberfränkische Tracht entdeckt. Das merkt man, denn seine Fotografien ziehen den Betrachter schnell in ihren Bann", erklärt der Ideengeber Denzler mit Stolz.In enger Zusammenarbeit mit der Trachtenberaterin des Bezirks Oberfranken, Frau Dr. Birgit Jauernig, die als Autorin des über 200 Seiten starken Bildbandes verantwortlich zeichnet und dem Volk Verlag, München, entstand eine beeindruckende Dokumentation der oberfränkischen Tracht.Die oberfränkische Trachtenlandschaft hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt und erneuert. Sie hat ihre eigene Faszination, gerade bei uns hier in dieser traditionsreichen Region. Es sind eben nicht die Dirndl und Lederhosen aus Oberbayern oder die seit einigen Jahren zu beobachtende "Trachtenmode" rund um das Oktoberfest oder die anderen großen Kirchweihen. Viele Menschen in der Region Oberfranken tragen noch heute gerne Tracht, ob in unseren zahlreichen Vereinen, bei Festen oder auch im privaten Umfeld - darunter übrigens auch immer mehr junge Leute. Dies ist unter anderem auch ein Verdienst der Trachtenberatung durch Frau Dr. Birgit Jauernig. Zusammen mit erfahrenen Schneiderinnen bietet sie zum Beispiel Nähkurse an, berät Trachtengruppen und Privatpersonen, organisiert Trachtenmärkte oder Netzwerktreffen rund um dieses Thema.Die oberfränkischen Teilregionen sind in diesem Bildband unterschiedlich stark dokumentiert und beschrieben. Dennoch gibt dieses Werk einen guten Überblick über die vielfältige Trachtenlandschaft von Forchheim, Bamberg bis an die thüringische Grenze, von Ebrach bis nach Selb und natürlich der gesamte Bereich der Fränkischen Schweiz."Oberfrankens Trachten" - Volk Verlag, MünchenAutoren: Walther Appelt und Dr. Birgit Jauernigüber 200 Seiten starker BildbandISBN 978-3-86222-298-8oder unter www.volk-verlag.defür 34, 90 Euro