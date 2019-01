Grüne jetzt auch in Hirschaid

Neue Ortsgruppe der Grünen gegründet

HIRSCHAID (pm/rr) – Auf Einladung des Kreisverbands Bamberg-Land trafen sich zahlreiche Grüne und Interessierte, um auch in Hirschaid eine Ortsgruppe zu gründen.Bei der Wahl wurden Sandra Bischoff als Sprecherin, Harald Kegelmann als Sprecher und Albert Deml als Schriftführer einstimmig gewählt. Sandra Bischoff, erst vor kurzen in den Vorstand des Kreisverbandes Grüne Bamberg Land als Sprecherin gewählt, erläuterte in ihrer Eingangsrede, dass ihr als Mutter eines kleinen Kindes vor allem Umwelt- und Klimaschutz am Herzen liegen: „In Zeiten einer Radikalisierung der Gesellschaft und des Klimas muss ich mich engagieren und meinen Beitrag leisten, um der nachfolgenden Generation eine intakte Natur und ein vernünftiges Miteinander zu hinterlassen.“Die Grünen in Hirschaid wollen ihre offenen Stammtischtreffen monatlich fortsetzen. So haben Bürgerinnen und Bürger in Hirschaid und Umgebung die Möglichkeit zum Austausch zu unterschiedlichen Themen und die Grünen nun als Ansprechpartner vor Ort.