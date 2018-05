In Pegnitz geht es um die (Brat-)Wurst

PEGNITZ (pm/rr) – 14 Metzger aus Oberfranken (sechs), Mittelfranken (sechs) und Unterfranken (zwei) treten am Sonntag, 13. Mai ab 11.00 Uhr im Wiesweiherpark in Pegnitz wieder um den Titel „Fränkischer Bratwurstkönig“ an. Veranstaltet wird der Fränkische Bratwurstgipfel vom Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur e.V. zusammen mit den fränkischen Handwerkskammern.

28 verschiedene Bratwurstsorten wird es geben: u. a. eine „Wildbretwurst mit Kraut und Beeren“, ein „Zwetschgen-Röster“; eine „Schokoladen-Eierlikör Bratwurst“, ein „Krokodil-danndie“ und eine „Kürbisbratwurst im Bändel“. Dies nur ein Auszug aus den Kreativbratwurstsorten, die die Metzger bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Gipfels vorgestellt haben.Erstmals wird in diesem Jahr eine „Original Nürnberger Rostbratwurst“ mit am Start sein, angeboten von der Genußwerkstatt Nina Weiß aus Nürnberg.Um den erhöhten Sicherheitsauflagen Rechnung zu tragen, wird zum ersten Mal ein Eintrittspreis erhoben. Der Eintritt kostet 5 Euro, darin enthalten ist ein Verzehrbon von 3 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Mit der Eintrittskarte dürfen die Besucher auch für ihren Lieblingsmetzger abstimmen und können damit an einem Losverfahren teilnehmen. Der Gewinner erhält einen Minibratwurstgipfel für zuhause, sprich einen Grillabend für bis zu 20 Personen, mit allem, was dazugehört frei Haus.Durch die Kassenhäuschen an allen vier öffentlichen Zugängen zum Wiesweiherpark werden zum einen Sicherheitsbarrieren für das gesamte Festgelände geschaffen, außerdem können dort - mittlerweile übliche - Taschenkontrollen durchgeführt werden. „Die zunehmende weltpolitische Unsicherheit, die wir inzwischen in jedem kleinen Ort wahrnehmen können, hat uns zu diesen Maßnahmen greifen lassen“, so Uwe Raab, der erste Vorsitzende des veranstaltenden Vereins und Erster Bürgermeister der Stadt Pegnitz.Die Veranstalter erwarten auch in diesem Jahr wieder mindestens 20.000 Besucher. „Der Bratwurstgipfel wurde eigentlich aus der Schnapsidee, wer macht die besten Bratwürste in Franken, geboren, mittlerweile ist der Gipfel eines der schönsten Feste hier in der Region “, so Thomas Zimmer, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken und zweiter Vorsitzender des Vereins zum Schutz der fränkischen Bratwurstkultur.Ergänzt wird der Fränkische Bratwurstgipfel durch ein Spezialitätenfest, bei dem auch andere Produkte der Genussregion, wie Küchla, Spritzkuchen, vegetarische Pizza, Fisch, Biere und Säfte angeboten werden. Außerdem präsentieren sich wieder zahlreiche touristische Anbieter aus der Region. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Live Musik von 11.00 bis 17.00 Uhr von den Rossinis aus Bayreuth. Um 14.30 tritt der Kabarettist Matthias Matuschik auf. Die Veranstaltung moderiert Bernd Rasser.Die Schirmherrschaft hat die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber übernommen.