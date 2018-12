Krippenweg in Bamberg

Krippen und Krippenwege



Eine unglaubliche Vielfalt an Krippen-Darstellungen ist auf 36 Stationen im gesamten Stadtgebiet verteilt zu bewundern– große und kleine, historische und moderne, fränkische oder solche aus aller Welt. Alle zusammen laden sie zum besinnlichen Flanieren ein. Bei einer Krippen-Führung lernt man sie besonders gut kennen. Für Entdeckertouren auf eigene Faust ist der Prospekt „Krippenstadt Bamberg“ ein hilfreicher Wegweiser. Tipp: Mit einer praktischen Pauschale lädt Bamberg zur romantischen Winterreise in die Krippenstadt.



Die Krippentradition wird auch im Bamberger Land mit Hingabe gepflegt und ist in vielen Orts- und Kirchenkrippen lebendig. Quelle: Tourist Information Bamberg