Motorsägenlehrgang für Waldbesitzer

Den richtigen Umgang mit der Motorsäge lernen

EBERMANNSTADT (pm/rr) - Die Kath. Landvolkshochschule Feuerstein bietet in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, der Waldbauernvereinigung Fränkische Schweiz und der örtlichen Forstverwaltung einen zweitägigen Motorsägenlehrgang an.Dabei werden Grundkenntnisse in Wartung und Pflege der Motorsäge vermittelt sowie Fragen der Haftung, des Unfallschutzes und der Sicherheit bei der Waldarbeit besprochen. Der fachpraktische Lehrgangsteil gilt dem Schulen und Trainieren der Fälltechnik „am Objekt“.Eingeladen sind Waldbesitzer aus dem Landkreis Forchheim. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Beginn ist am 22. Januar um 9.00 Uhr in der Landvolksschule, Ende am 23. Januar um 13.00 Uhr.Nähere Informationen und Anmeldung bei der KLVHS Feuerstein, 91320 Ebermannstadt unter 09194 73630, E-Mail: zentrale@klvhs-feuerstein.de, www.klvhs-feuerstein.de, www.regiofair.eu