Räucherfisch frisch aus dem Ofen

AUFSESS (pm/rr) –Im Rahmen eines Räucherlehrgangs bietet die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß (Draisendorfer Str. 174, 91347 Aufseß) am Freitag, 27. April, die Möglichkeit sich selbst am Räucherofen auszuprobieren.

Von 9.00 bis 14.00 Uhr lernen die Teilnehmer den Unterschied zwischen Heiß- und Kalträuchern, wie verschiedene Hölzer den Geschmack prägen und wie die Fische am besten aufgehängt werden. Auch die Unterschiede zwischen Elektro-, Gas- und Holzöfen sind Thema. 

Leckerer Duft von frisch geräuchertem Fisch wird wieder durch die Räume der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß ziehen. Was früher in erster Linie zur Konservierung geschah, wird heute aufgrund des unverwechselbaren Geschmacks praktiziertIn der Lehranstalt ist alles nötige Zubehör vorhanden, das die Teilnehmer benötigen, um in die Welt des Räucherns zu einzutauchen. Bevor es mit dem praktischen Abschnitt losgeht, müssen ein paar theoretische Fakten geklärt werden. Welche Räuchermethoden gibt es und worin unterscheiden sie sich? Die Teilnehmer bekommen Informationen zur Heiß- und Kalträucherei, dem Räuchervorgang und notwendigem Zubehör. Und: Was bewirken Holzart, Salzlake und Gewürze für das typische Raucharoma?Verschiedene Marinaden und Räuchermethoden können für ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse sorgen. Im praktischen Abschnitt steht das Schlachten, Ausnehmen und Filetieren der Fische auf der Tagesordnung. Zum Räuchern werden sie dann in den Räucherofen gebracht, wo sie im kalten oder heißen Rauch trocknen. Beim Kalträuchern kann dieser Prozess mehrere Stunden oder sogar Tage andauern. Doch ganz so lang muss beim Räucherlehrgang nicht gewartet werden – nach all der Arbeit haben die Teilnehmer schließlich Hunger. Deshalb können sie am Ende bei der Verkostung den geräucherten Fisch probieren.Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro pro Person, der Räucherfisch zum Mittagessen ist enthalten.Anmeldung bei der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken: 0921/7846-1502,E-Mail: fischerei@bezirk-oberfranken.de.