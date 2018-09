Conny und die Sonntagsfahrer

Deining – In der Mode Petticoat und Nierentisch, im Fernsehen nur schwarz-weiß, auf den Straßen unzählige VW Käfer und im Urlaub nach Italien. Das war das Deutschland der 50er Jahre mit großen Stars wie Peter Alexander, Conny Froboess, Peter Kraus, Caterina Valente und Freddy Quinn. „Conny & die Sonntagsfahrer“ entführen musikalisch in typischen Heimatfilm-Szenen in diese Zeit und bringen all die unvergesslichen Hits zurück auf die Bühne..

Am Sonntag den 04. November kommen sie mit ihrem Musik-Theater „Komm ein bisschen mit“ um 16.00 Uhr nach Deining in die 2fach-Turnhalle. Ihr hiesiges Debüt war bis auf den letzten Platz ausverkauft und auch sonst erfreut sich das Programm in weiten Teilen Deutschlands größter Beliebtheit.

Karten gibt es noch bei den üblichen Vorverkaufsstellen von eventim.de oder in der Gemeinde Deining, sowie bei der Touristinfo in Neumarkt. Alle Infos und Karten per Post erhält man auf www.agentur-showtime.de, sowie unter Telefon 09422-805040