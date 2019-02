Neumarkt – „Wir kommen – die Rache der Chromosomen“ heisst das neue Programm der Couplet AG. Preisgekrönt für ihre punktgenauen Verbalwatschen an alle Großkopferten aus Gesellschaft, Nachbarschaft und Politik, packt Bayerns dienstältestes Kabarettquartett wieder Themen an, die man nicht einmal am Stammtisch öffentlich zu diskutieren wagt. Am Sonntag, den 24. März kommen die Vier um 18.00 Uhr in das Johanneszentrum in Neumarkt i.d. Oberpfalz. Im Gepäck vier lose Mundwerke, 17 Instrumente, - zig verschiedene Rollen und zahlreiche Lieder über Brisantes und Alltägliches.

Karten gibt es bei allen üblichen Vorverkaufsstellen u.a. Neumarkter Nachrichten oder Touristinfo,. Karten per Post und Infos auf www.agentur-showtime.de oder unter Telefon 09422 805040