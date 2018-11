Am Freitag-Nachmittag entlang der Rednitz wandern - mit dem FAV

Herbstliche Wanderung am Freitag-Nachmittag (16.11.2018) entlang der RednitzLos geht´s am Freitag, 16.11. um 14 Uhr ab Bahnhof Roth. Die Wanderung führt meist auf Wiesenwegen nahe der Rednitz bis Reditzhembach. Reine Gehzeit ca 2,5 Std für die ca 11 km.Mitwanderer bzw. Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich! Auskünfte erteilt Wanderführer Udo Bayer (Tel 09142 203700). Der Fränkische Albverein (FAV) ist aktiv etwa im Gebiet des Verkehrsverbundes (VGN), bietet Wanderungen unterschiedlicher Länge an und markiert ehrenamtlich 8000 Kilometer Wanderwege .Infos zum Wanderprogramm des FAV: http://www.fraenkischer-albverein.de/wanderprogram...