Autoparade in Roth: Das wird ein Sonntag für Oldtimerfreunde!

ROTH (pm/vs) - Der Altmühltal Classic Sprint, die beliebte fränkische Oldtimerrallye mit dem Veranstaltungsmotto „Von Freunden für Freunde“, macht sich bereit für die kommende Saison: Vom 15. bis 17. Juni 2018 zieht die Oldtimer-Karawane wieder durch Mittelfranken und macht am Sonntag auch Station am Rother Marktplatz.

Die Sonntags-Tour geht über den Brombachsee und Georgensgmünd direkt nach Roth, wo Bürgermeister Ralph Edelhäußer die Teilnehmer ab 11 Uhr herzlich willkommen heißt. Während die Karawane ihren Weg quer über den malerischen Marktplatz findet, stellt der ehemalige Stadtrat und Oldtimerfan Dr. Joachim Weigel die Wettbewerbsfahrzeuge mit allerlei interessanten Fakten vor. Gleichzeitig öffnet auch das an diesem Wochenende zelebrierte „Festival der Wirte“ und lädt Zuschauer, Teams und Fans zu regionalen und internationalen Spezialitäten aus aller Herren Länder und kühlen Getränken ein.Bentley bis Opel KadettSeine familiäre Atmosphäre und ein breit gefächertes Starterfeld haben den Altmühltal Classic Sprint zu einer der größten Oldtimerveranstaltungen in Bayern gemacht. Hochkarätiges Renngerät und zahlreiche Exoten vom Schlage eines Bugatti, Bentley oder Ferrari sind dort ebenso zu finden und wie Mittelklasse- und Kleinwagen vom Opel Kadett bis zur Knutschkugel Isetta. Im Sinne der Nachwuchsförderung wird 2018 erstmals ein Rookie-Pokal ausgelobt. Teilnahmebedingung: Das Team darf in Summe nicht älter sein als 50 Jahre (ohne Fahrzeug). „Wenn wir den Nachwuchs für die Oldtimerei begeistern wollen, müssen wir ihn dazu auch motivieren“, sagt Organisator Uwe Wießmath und verweist zugleich darauf, dass fünf bis zehn Teams dieser Altersklasse regelmäßig dabei sind. Detaillierte Informationen sind unter www.classic-sprint.de zu finden.