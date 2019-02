Der RCV Roth feiert mit seinem Prinzenpaar Bernd II. und Kerstin IV.

Weitere Termine

Höhepunkt der Dämmerung war aber die Lüftung des bestgehüteten Geheimnisses in der Stadt Roth. Das neue Prinzenpaar wurde von Christian Bretzner vorgestellt. In der Session 2018/2019 regiert in der Kreisstadt Roth das Ehepaar Kerstin und Bernd Patek. Die beiden sind für den RCV allerdings keine Unbekannten. Seit vielen Jahren verfolgen Sie die Geschicke des Vereins im Publikum bei den zahlreichen Veranstaltungen mit. Bernd´s Vater war sogar Gründungsmitglied beim Rother Carneval Verein und hat somit die Liebe zum Verein bereits in die Wiege gelegt bekommen. Die beiden sorgen nun als Bernd II. und Kerstin IV. für Frohsinn in Roth und bei den vielen Veranstaltungen.Bei der Eröffnungsprunksitzung am 12.01.2019 wurden dann die beiden Regenten Inthronisiert. Hofmarschallin Gitta Reindl verlas die Ernennungsurkunde und die beiden wurden mit den Insignien der Macht ausgestattet. Sie versprachen Ihrem Volk Frohsinn zu bringen und viele Veranstaltungen zu besuchen. Natürlich fehlte auch die symbolische Übergabe des Rathausschlüssels durch den ersten Bürgermeister der Stadt Roth Ralph Edelhäußer nicht. Edelhäußer wünschte den beiden viel Spaß sowie dem Prinz – der gleichzeitig seit 27 Jahren Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Roth ist – viele tolle Erlebnisse und Begegnungen. Zu Ehren des neuen Prinzenpaares tanzte anschließend die Prinzengarde ihren Marschtanz und brillierte mit einem perfekten Tanz. Neben den weiteren Garden und Tanzmariechen hatten die Programmverantwortlichen die Hollaria Augsburg verpflichten können. Mit der „Saga der Musketiere“ entführte die Showtanzgruppe die Zuschauer in eine andere Welt. Thomas Väth brillierte mit seiner Bütt genauso wie Nina Chocholaty. Und die Allersberger Flecklashexen zeigten ihren neuen Showtanz.Weiter geht es bei den nächsten Veranstaltungen des RCV am Samstag, 16.02.2019 in der Kulturfabrik mit der Prunksitzung. Es werden neben den vielen Aktiven in der Bütt Peter Kuhn von der „Schwarzen 11“ aus Schweinfurt zu sehen sein. Stefan Eichbauer verzaubert sein Publikum als Artist und die Spotlights aus Greding werden Ihren neuen Schautanz zeigen. Am Sonntag, 17.02.2019 werden um 14.11 Uhr die Tore geöffnet für die Nachmittagsprunksitzung. Auch hier ergeht herzliche Einladung. Karten gibt es bei der Familie Bretzner unter Tel. 09171/1495. Ein besonderes Highlight im RCV-Kalender ist der Weiberfasching, der am 28.02.2019 mit der Band „Hautnah“ in der Kulturfabrik Roth ab 19.30 Uhr gefeiert wird. Eintrittsbänder gibt es bei dem Friseursalon Karin Wieners-Zwingel am Kugelbühl zu erwerben.