Drei Bluestalente kommen am 29. Dezember ins Offene Haus Roth

ROTH (pm/vs) - Wenn drei Musiker aus drei verschiedenen Ländern zusammen Blues spielen, dann steht ein interessanter Musikabend ins Haus.

Am 29. Dezember ab 19.30 Uhr treffen sich im Offenen Haus Roth (OHA), Hauptstraße 58/Ecke Sieh-Dich-Für-Weg, Gift Musarurwa aus Simbabwe, Alwin Schönberger aus Österreich und Andreas Cipa aus Deutschland. Gift Musarurwa ist ein erfahrener und weitgereister Musiker, der mit vielen verschiedenen Musikstilen aufwuchs und sich nun dem Blues und den dynamischen Rhythmen der traditionell afrikanischen Musik verschrieben hat. Alwin Schönberger zählt nicht nur in Österreich zu den „Bluesern“ der Extraklasse! Das Repertoire des Wiener Gitarristen und Sängers umfasst erdigen akustischen Blues, Boogie, Bluegrass und Ragtime, präsentiert in traditioneller Fingerstyle-Technik. Andreas Cipa - Perkussionist und Trommler - bearbeitet seit Jahrzehnten Waschbretter, Cajons, Congas, Schlagzeuge und viele weitere Geräusch- und Rhythmuserzeuger. Seine Leidenschaft gilt dem Blues, seine Palette reicht über Rock und Jazz bis zum Shanty und Wienerlied. Der Eintritt an diesem Abend ist wie immer frei. Es gibt eine Hutsammlung für die Künstler.Wichtig: Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Wer dabei sein möchte, sollte frühzeitig kommen.